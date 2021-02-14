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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sürücü adayının kullandığı araca tır çarptı: 4 yaralı

Sürücü adayının kullandığı araca tır çarptı: 4 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Milli Eğitim Müdürü Trafik Kazası Polis Ekipleri Aydınlatma Direği 

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi
-İlçe milli eğitim müdürü açıklama

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü adayının kullandığı otomobile tır’ın çarpması sonucu dört kişi yaralandı. Kaza, Aydın Muğla Karayolu otogar kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın’dan Çine istikametine ilerleyen, sürücü adayı B. B. idaresindeki 09 AEK 156 plakalı Renault otomobile, aynı istikamette ilerleyen 48 K 8733 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil savrularak aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü adayı B. B., kurs komisyon görevlileri T. Ö. ve B. K. ile kurs usta öğreticisi E.Z. ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan komisyon görevlisi T.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. “İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan, kaza yerine geldi” Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, kazayı duyar duymaz olay yerine geldiklerini ifade ederek, “Duran aracımıza arkadan tırın çarptığı söylendi. İçinde 2 tane milli eğitim personeli, bir usta öğretici bir de aday öğrencimiz vardı. Bir milli eğitim personeli arkadaşımız Aydın Devlet Hastenesi’ne kaldırıldı. Diğer arkadaşlarımız da kontrol amaçlı sevk edildi, onarda herhangi bir sıkıntı yok şu anda" diye konuştu.

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