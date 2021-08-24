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Sürücü adayı kaza yaptı: 5 yaralı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sürücü adayı kaza yaptı: 5 yaralı

Sürücü adayı kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza yerinden ve otomobillerden görüntü

Siyer Bild Sürücü Kursu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Sürücü adayı otomobilinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Olay yerinden genel görüntü
-Ambulans içindeki yaralılardan görüntü
-Ambulansın gidişi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te, direksiyon eğitimi alan kursiyer Rüya Nur Ç.(18), idaresindeki otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde D-755 karayolu Hamzalar mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Y.U., idaresindeki 78 AAZ 196 plakalı otomobil, direksiyon eğitimi alan Rüya Nur Ç.(18), idaresindeki sürücü kursuna ait 78 AAF 656 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan otomobilde Rüya Nur Ç., diğer sürücü adayı Nursena O.(18) ve direksiyon eğitmeni Erdal A.(54), ile diğer otomobilde bulunan Kübra M.(29) ve Recep M.(29) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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