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Suruç'ta trafik denetimleri.. Kurallara uymayanlara ceza kesildi
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Suruç'ta trafik denetimleri.. Kurallara uymayanlara ceza kesildi

Suruç'ta trafik denetimleri.. Kurallara uymayanlara ceza kesildi

yoldaki polisler

Polis Emniyet Kemeri Polis Ekipleri Trol 

-durdurulan araçlar
-evrak, maske ve emniyet kemeri kontrolleri
-kontrolden geçirilen araçların devam etmesi
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde polisler maske, emniyet kemeri ve ehliyet kontrolü uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayanlara ceza kesildi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bölge trafik ekipleri, maske, emniyet kemeri ve ehliyet denetimi yaptı. İlçe girişinde gerçekleştirilen uygulamada araç evrakları, sürücü belgeleri, maske ve emniyet kemeri kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesen polis ekipleri, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
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