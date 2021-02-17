Sürmene'de korkutan yangın



- Trabzon'un Sürmene ilçesinde 8 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Yemişli mahallesinde saat 21. 45 sıralarında 8 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına Sürmene ilçe itfaiyesinin yanı sıra Araklı ve Of ilçe itfaiye ekipleri de müdahale ederken yangın söndürme çalışmaları sürüyor.



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