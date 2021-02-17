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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sürmene'de bacadan çıkan yangın kontrol altına alındı

Sürmene'de bacadan çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangından detay

Çatı Katı Nadan Trol 

-Röportajlar
-Yanan binadan detay

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Sürmene ilçesinde 9 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Alınan bilgiye göre, ilçenin Yemişli mahallesinde saat 21.45 sıralarında 9 katlı bir apartmanın çatı katında bacadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangına Sürmene ilçe itfaiyesinin yanı sıra Araklı ve Of ilçe itfaiye ekipleri ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yarısı boş olan apartmanda kalan vatandaşlar hızlı bir şekilde tahliye edilirken, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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