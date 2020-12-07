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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Suriyenin kuzeyindeki çiftçilere tohum desteği

- Suriyenin kuzeyindeki çiftçilere tohum desteği

Kamyonlardaki tohumluklar

İstifa Tarım Sivil Toplum Hayvancılık Hayvan 

-Genel ve detaylar
-Tohumlukların dağıtılması
-Genel ve detaylar
-Evlerine tohumlukları alıp gidenler

( AZEZ ) AZEZ

- Suriye'nin kuzeyinde bulunan 2 bin 268 çiftçiye tohum desteğinde bulundu. Kilis'in komşusu olan Suriye'nin Azez kentindeki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından savaş mağduru Suriyeli çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı. Suriye’nin kuzeyindeki Azez, El- Bab Cerablus Mare, Çobanbey ve Akterin bölgelerindeki çiftçilere dağıtarak, 22 bin 680 dönümlük arazinin ekimine destek verildi.
Dağıtımlarla ilgili bilgi veren vakfın Suriye Sorumlusu Hasan Aksoy, "Bu projeyle bölge tarımına katkıda bulunduk. Projeden istifade eden çiftçilerin gelir elde ederek, hem kendi ayaklarının üzerinde durmasına hem de kendi topraklarını değerlendirmelerine katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.
Bölge halkına 2011 yılından itibaren gıda, temizlik, eğitim gibi projelerle destek veren Türk sivil toplum kuruluşlarının tarım ve hayvancılık projeleri ile de desteklerini sürdüreceği belirtildi.
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