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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor

Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor

Akçakale gümrük kapısı

Gümrük Kapısı Çakal Trol 

-Gümrük kapısından geri dönüş yapan Suriyeli aileler
-Gümrük kapısından geçiş yapan kamyonlar
-Sırada bekleyen kamyonlar
-Detay

( ŞANLIURFA )- Akçakale gümrük kapısında geçişler devam ediyor- Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 419 bini geçti ŞANLIURFA

- 2020 yılının sona ermesine sayılı günler kala Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale gelen Telabyad ve Resulayn'a dönmeye devam ediyor. Kasım ayına kadar 419 bin 40 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı. Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad kentlerine dönüşler devam ediyor. Binlerce Suriyeli, 2020 yılının sona ermesine sayılı günler kala ülkelerine dönüş yapıyor. Pandemi nedeniyle geçişlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yer alan gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndü. İçişleri Bakanlığı tarafından bu ay içerisinde yapılan açıklamada Kasım ayı da dahil olmak üzere ülkesine dönen Suriyeli sayısının 419 bin 40 olduğu belirtildi. (Şİ-SD-
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