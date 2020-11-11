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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Suriyeli yapışık siyam ikizleri Ankara’ya getirildi

- Suriyeli yapışık siyam ikizleri Ankara’ya getirildi

- Ambulansın hastaneye girişi

Acil Servis Hastane İkiz Bebekler Siyam İkizleri Yapışık İkiz 

-- Çocukların ambulanstan indirilişi
-- Kuvöz içindeki çocukların hastaneye girişi
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Suriye’nin Afrin kentinde dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri tedavileri için Hataya getirilen ikizler Sağlık Bakanlığına bağlı Ambulans uçakla Ankara’ya getirildi.
Suriye'nin Afrin kentinde 14 gün önce dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, tedavileri için getirildiği Hatay’dan sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulansla Ankara’ya getirildi.
Suriye'nin Afrin kentinde 14 gün önce dünyaya 4 kilo 200 gram gelen yapışık ikiz bebekler, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınarak tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.
4 gün Hastanenin acil servisinde tedavileri süren bebekler, Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulansla Ankara’ya getirildi.
Havalimanından yapışık siyam ikizlerini ambulansla Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine getirilen çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (ME
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