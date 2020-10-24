Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Suriyeli Muhammed bebek protez bacaklarına kavuştu

- Suriyeli Muhammed bebek protez bacaklarına kavuştu

İdlib'ten görüntü

Yaşam Mücadelesi Mülteci Protez Bacak Doğuş Mülteci Kampı 

-Muhammed'in ailesi
-Dernek temsilcisi ile röportaj

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye’nin İdlib kentinde doğuştan kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebek, Türkiye'de yapılan muayenesinin ardından protez bacaklarına kavuştu. Suriye’nin İdlib kentinde doğuştan kol ve bacakları olmayan, ailesiyle yaşam mücadelesi veren Muhammed bebek, Türkiye'de yapılan muayenesinin ardından protez bacaklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İdlib’de aileyi ziyaret eden Hak İnsani Yardım Derneği yetkililerinin girişimleriyle Muhammed bebek protez bacaklarına kavuştu. Çadırda yaşayan Muhammed ve ailesi ayrıca İdlib’teki düzenli mülteci kampında bir eve yerleştirildi. Daha önce bebeği için Türk yetkililerden yardım isteyen baba Halit Mosaytıf, “Zor durumda kalınca Türk yetkililerden yardım istedim. Çok şükür bize cevap verdiler. İlk aşama olarak Türkiye’ye geldik ve gördüğünüz gibi Muhammed’e protez bacak takıldı. İkinci aşama olarak Türkiye’de tedavisine devam edecek. İnsani Yardım Derneği ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Şimdilik Muhammed’e deneme amaçlı bir protez bacak takıldı. Bir süre sonra fizyoterapiye başlayacağız. AFAD’a da teşekkür ediyoruz” dedi.
Hak İnsani Yardım Derneği temsilcisi ise, “Muhammed kardeşimiz ve ailesini yerleştirdik. Rabbim hayır severlerden razı olsun, hayırlarını kabul etsin” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Suriyelilere Ücretsiz ProtezSuriyelilere Ücretsiz Protez
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı