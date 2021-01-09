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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeli işçinin feci ölümü

Suriyeli işçinin feci ölümü

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Görgü Tanığı Hastane Gesi 

-Görgü tanığı Mahsun Kocatepe ile röportaj
-Suriyeli işçinin fotoğrafı

( MANİSA )- Suriyeli işçi boynunu hizar makinesine kaptırarak öldü MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ahşap palet doğrama makinesine düşerek boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Suriyeli işçi hastanede hayatını kaybetti.Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bulunan Yeni Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ahşap palet doğrama üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çalışan Suriyeli Abdurrahman Ahmet (25), hızar makinesinde ağaç biçiyordu. Hızara ağaç tomruğu yerleştirdiği sırada ayağı kayan Abdurrahman Ahmet, dengesini kaybederek hızar makinesinin üzerine düştü. Çalışır durumda olan hızar Abdurrahman Ahmet'in boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Abdurrahman Ahmet'i gören çalışanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalesini yaptıktan sonra ağır yaralanan Abdurrahman Ahmet'i hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdurrahman Ahmet hayatını kaybetti.Aynı iş yerinde çalışan görgü tanığı Mahsun Kocatepe, "Makineye arkamı dönüktüm, testere yağlıyordum. Arkadaş da arkada ağacı çekmeye çalışırken herhalde ayağı kaymış, makineye sırtları çarpmış" dedi.
Yaşanan feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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