Suriyeli genç ameliyat olmazsa gözlerini kaybedecek

-Şeyhmus yakın çekim

-Şeyhmus su içerken ve yürürken

-Amcası dışarda gezdirirken

-Şeymus ve amcası Bahran rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA - ÖZEL) ŞANLIURFA



- Suriye’deki savaştan kaçarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine yerleşen 20 yaşındaki Şeyhmus Ali, ameliyat olmazsa gözlerini kaybedecek.İlçenin Hamidiye Mahallesi'nde amcasının yardımıyla yaşamını sürdüren Suriyeli genç, gözlerinde 4 yıl önce başlayan ve gittikçe artan rahatsızlık nedeniyle dışarı çıkamaz oldu. Şeyhmus Ali ameliyat olmazsa gözlerini tamamen kaybedebilir."Genç yaşta gözlerimi kaybetmek istemiyorum"Yaklaşık 4 yıldır gözlerindeki rahatsızlığın devam ettiğini söyleyen Şeymus Ali, "Birçok defa hastanelerde tedavi amacıyla girişimlerde bulunduk. 4 yıldır tedavi için bekliyorum. Gözlerimdeki rahatsızlığım ilerleyince bir metre ötesini göremez ve gece yürüyemez hale geldim. Annem ve babam olmadığı için amcamla birlikte Suriye’deki iç savaştan kaçarak Siverek’e yerleştik. 8 yıldır amcamla kalıyorum. Gözlerimde kornea hastalığı var. Birkaç kez doktora başvurduk, bir sonuç alamadık. Özel hastaneler de büyük bir ücret isteyince tedavi olamadım. Şuan gözlerimin rahatsızlığı ilerledi. 20 yaşındayım, gözlerimi kaybetmek istemiyorum" dedi"Yeğenimin gözlerini kaybetmesini istemiyorum"4 yıldır yeğeninin tedavisi için uğraştığını ifade eden amca Behram Ali, "8 yıldır Siverek’te yaşamımızı sürdürüyoruz. 4 yıldır yeğenim gözlerindeki kornea rahatsızdan dolayı görme kaybı yaşıyor. Anne ve babası olmadığından dolayı iç savaştan kaçıp buraya birlikte geldik. Doktorlara tedavi için başvuru yaptık ama bir sonuç alamadık. İlaç tedavisi de fayda etmedi. Şuan gündüz bulanık görüyor, gece de hiçbir şekilde yürüyemiyor. Ben kendisine destek oluyorum. Genç olduğu için yeğenimin gözlerini kaybetmesini istemiyorum. Özel hastanelerle görüştük, 40 bin TL gibi bir ücret isteyince maddi gücüm olmadığı için karşılayamadım" diye konuştu.





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