Suriyeli çocukları dilendiren çete hakim karşısına çıktı



- İstanbul’da 71 Suriyeli çocuğu ailelerinden kiralayarak İstanbul’da zorla dilendiren 15 sanık hakim karşısına çıktı. Örgüt lideri tutuklu sanık Abdo Hammud, “Ben bunun yasak olduğunu polise gidince öğrendim” dedi.

İstanbul’da 71 Suriye uyruklu çocuğu ailelerinden kiralayarak İstanbul’a getirip, dilendiren 13’ü tutuklu 2’sinin tutuksuz yargılandığı 15 çete üyesinin davasının ilk duruşması görüldü.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, ilk olarak örgüt lideri sıfatıyla yargılanan Abdo Hammud savunma yaptı. Hammud savunmasında, “Ailem ve çocuklarımla Suriye’den Türkiye’ye geldik. Polis bir gece çocuklarımı almış. Sonra ben de gidip teslim aldım. Çocuklarım kendi rızalarıyla çalışıyordu. Ben bunun yasak olduğunu polise gidince öğrendim. Zaten sonrasında da çocuklarımı çalıştırmadım. Çocuklar eve yardım için çalışıyordu. Ailemin maddi durumu kötüdür. Kendi çocuklarım dışındaki çocuklardan haberim yok. Olayın buralara geleceğini bilsem asla çalıştırmazdım. Ben kimseyle herhangi bir anlaşma yapmadım” dedi.

Örgüt yöneticisi Ahmet Hammut, “13 çocuğum var. Sadece 2 çocuğum çalışıyordu. Zorla çalıştırmam söz konusu değildir. Kendi istekleriyle çalışıyorlar” dedi.

Mahkeme başkanının, “Çocukları kabloyla bağlayıp eziyet ettiğine dair telefon tapeleri var” demesi üzerine ise sanık Hammut, “Böyle bir şey söz konusu değil” cevabını verdi. Diğer örgüt yöneticisi Yusuf Hammud ise savunmasında operasyon sırasında bütün ailesinin gözaltına alındığını söyledi.



Emniyette ne olduğunu anlamadıklarını ve verilen bütün evraklar imzaladıklarını belirtti.

Yusuf Hammud, “Savaştan kaçtık geldik. Burada da mağdur olduk. Türk adaletine güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Savunma yapan diğer sanıklar da sadece kendi çocuklarının çalıştığını, onların da zorla çalışmadıklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu 10 sanığın tahliyesine karar verirken, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. İddianameden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ailelerinden ‘kiralanarak’ yasadışı yollarla İstanbul’a getirilip, zorla dilendirilen 71 Suriye uyruklu çocuğun kurtarılması ilişkin detaylara yer verilmişti. 02 Ekim 2020 tarihinde Sultangazi’de 9 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yapılan aramalarda 250 bin lira, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildiği anlatılmıştı. Örgüt üyelerinden bazılarının kendi çocuklarını da dilencilik yapmaya zorladığı bilgisi iddianamede yer almıştı. Aynı zamanda örgüt üyelerinin yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar için ‘akrabasıyım’ yalanını söyleyerek almaya çalıştıkları da ortaya çıkmıştı. İddianamede örgüt lideri Abdo Hammud, Ahmed, Yusuf ve Hasan Hammud’un örgüt yönetici ve diğer kalan 11 şüphelinin de örgüt üyesi olduğuna yer verilmişti. Savcılık, tutuklu 15 şüpheli hakkında ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’, ‘suç örgüte üye olma’ ve ‘insan ticareti yapma’ suçlarından 71 çocuk için ayrı ayrı olmak üzere toplamda her biri için 560 yıldan 860 yıla kadar hapis cezası talep etti.

