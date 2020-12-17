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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli çocuklara mont ve bot yardımı

Suriyeli çocuklara mont ve bot yardımı

Yardımlar

Yaşam Mücadelesi Sığınmacı Sığınmacılar Sığınma Düşünür 

-Ayakkabı ve montların giydirilmesi
-Çocuklar
-Esman Yutmen ile röp.
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Suriyeli ihtiyaç sahibi çocuklara gönüllüler tarafından bot ve mont yardımında bulunuldu. Ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sığınan Suriyeli mülteciler zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber hayat koşulları daha da zorlaşan sığınmacıların yardımına iyilik gönüllüleri yetişmeye çalışıyor. İlçede değişik yardım faaliyetlerinde bulunan Köy Okulları Yardım Projesi Gönüllüsü Esma Yutmen tarafından temin edilen mont ve botlar, ilçenin Hacı Ömer Mahallesinde yaşayan ve savaşta babalarını kaybeden 15 yetim çocuğa ulaştırıldı. Ayaklarında yırtık ayakkabı ve terliklerin olduğu gözlenen çocuklar, yeni bot ve montlarına kavuşmanın sevincini yaşarken, bu yardımı kendilerine ulaştıran, yardım gönüllüsü Esman Yutmen’e teşekkür etti. Yapılan yardım ile ilgili açıklamada bulunan yardım gönüllüsü Esma Yutmen, ”Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan ve babalarını kaybeden 2 ailemiz vardı, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyorlardı. Biz bu 2 aileye nasıl yardım yapabiliriz diye düşünürken, bu konuyu Viyana’da yaşayan projenin destekçisi Derya hanıma anlattım. O da sağ olsun orda ki arkadaşlarıyla beraber mont ve bot temin ettiler. Bu yardımların gelmesine vesile olan Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu Sayın Cafer Canşi’ye ve Avrupa’da ki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

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