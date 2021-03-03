Suriyeli aşiretler Esed’i istemiyor

-Aşiret liderlerinden detaylar

-Aşiret sözcünün açıklamaları

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( MALATYA ) MALATYA



- 10 yıldır iç savaşın hakim olduğu Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’in 2021 yılında seçime gidileceğini açıklamasının ardından Malatya’da yaşayan Suriyeli aşiretler, ‘Esad hangi yüzle seçime girecek’ dediler. Ülkelerindeki iş savaşın ardından Türkiye’ye sığınan ve Malatya’da yaşayan Suriye’nin Abraz Aşiretine mensup vatandaşlar Esad’in seçimde tekrar aday olacağını açıklamasına tepki gösterdi. Abraz aşireti adına açıklama yapan Muhammed Ahmet El Mişel, Beşar Esad’in asla kendilerini temsil etmediğini ifade ederek, “10 yıldır ülkemizde savaş sürüyor, her gün zulüm ve katliamlar yaşanıyor. 10 milyon insan göçmen duruma düştü, kadın, çocuk, yaşlı demeden 1 milyon insan katledildi. Suriye savaş alanına döndü. Her yer harabe oldu” dedi.

Esad’in halkına zulmetmek için farklı ülkelerden değişik bir çok terör guruplarını da ülkeye soktuğunu ifade eden Mişel, “Esad utanmıyor mu, bu kadar halka zulmetti, nerde musibet varsa ülkeye getirdi. Sonra seçime girmek istiyor, halka ne diyecek, ‘Ben sizi öldürüyorum bizi seçin mi diyecek’ ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin her zaman mazlum halkın yanında olduklarının da altını çizen Mişel, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Bütün Müslümanlar adına kendisine teşekkür ediyoruz. Türk halkı ve devleti her zaman mazlum Suriye halkının yanında olmuştur. Bizlere her zaman destek veren İHH ve AFAD’a da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(NG-CÖ-



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