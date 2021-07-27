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Suriyeli Amal mülteci çocuklar için ilk adımını Gaziantep’te attı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Suriyeli Amal mülteci çocuklar için ilk adımını Gaziantep’te attı

Suriyeli Amal mülteci çocuklar için ilk adımını Gaziantep’te attı

-Amal’ın ilk adımı atması

İngiltere Işık Gösterisi Öğretmenler Kız Çocuğu Tehlikeli Yolculuk 

--Amal’ı karşılayan çocuklar
--Amal’ın yürüyüşünden detaylar
--Yürüyüşe katılan insanlar ile çocuklardan detaylar
--Amal’dan detaylar
--Konserden detaylar
--Amal’ın çocuklarla eglenmesi
--Amal’a kutu verilmesi
--Amal’ın programdan ayrılması

( GAZİANTEP )- Küçük Amal destansı yolculuğuna Gaziantep’te başladı GAZİANTEP

- Suriye’deki iç savaş nedeniyle mülteci konumuna düşen yüzbinlerce Suriyeli mülteci çocuğun yaşadığı zorlukları dünya gündemine getirilmesi amacıyla oluşturulan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal’ın İngiltere’ye uzanan yolculuğu için ilk adımını Gaziantep’te attı. Mülteci yönelik çalışmalar yapan İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun destek verdiği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında tasarlanan kukla Küçük Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Küçük Amal’ın acı dolu hikayesiyle dünya kamuoyunda ses getirmek ve mülteci çocukların sorunlarını gündeme taşımayı amaçlayan proje çerçevesinde tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Amal, 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometrelik yolculuğuna Gaziantep’ten başladı.
İlk adımını Gaziantep’in tarihi sokaklarında attı Yolculuğunun ilk adımını, iç savaşın pençesinde olan Suriye’nin yanı başındaki tarihi Gaziantep kalesinin yanı başındaki tarihi sokaklardan birinde atan kukla Amal, aynı sokaktaki elinde fenerlerle bekleyen Türk ve Suriyeli çocuklar ile aileleri karşılandı. Ellerindeki fenerlerle sokağı aydınlatan çocuklarla birlikte Gaziantep Kalesi’nin önüne kadar yürüyen kukla Amal, burada düzenlenen etkinliğe katıldı.
Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman ışık gösterisi düzenledi, konser verilirken konserin ardından Karam Vakfı öğrenci ve öğretmenleri, Küçük Amal’ın yolcuğu için tasarladıkları valizi teslim etti. Küçük Amal, çocukların uğurlamasıyla alandan ayrıldı. Yolculuk, 3 Kasım’da Manchester’de son bulacak Yarın Türk ve mülteci kadınların gerçekleştireceği mutfak ve masal atölyesine katılacak olan kukla Amal, yolculuğunda ziyaret ettiği her yerleşim yerinde sanatçı, kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenecek eğitici kültür ve sanatsal çalışmalarda yer alacak 3 Kasım’da İngiltere’nin Manchester kentinde olacak olan mülteci kız çocuğu Amal, binlerce kilometrelik yolcuğu ile mülteci çocukların Avrupa’ya uzanan tehlikeli yolculuklarındaki zorlukları dünyaya duyuracak. (MAE-
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