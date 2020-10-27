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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Suriyeli ailenin evine giren hırsızlar 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Suriyeli ailenin evine giren hırsızlar 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Güvenlik kamerası zanlıların geliş gidiş anı

Ziynet Eşyası Akalan Başörtülü Başörtüsü Hırsız 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bağcılar'da Suriye uyruklu ailenin evine giren hırsızlar yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanan hırsızlar, adliyeye sevk edildi. Olay, 16 Ekim saat 16.00 sıralarında Bağcılar'da bir evde meydana geldi. Karı koca Suriyeli hırsızlar Muhammed A. ve Hama A., Bağcılar'da bir evi gözlerine kestirdi. Suriye uyrulu Azize Ö.(65) ile oğlu Yusuf E.(16)'nin evde olduğu sırada tornavidayla kapıyı kırarak içeri giren iki hırsız, hasta olduğu öğrenilen anne ve oğlunu bağladı. Hırsızlar evde buldukları 500 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kaçtı. "Eve girerken başörtülü çıkarken başörtüsüz" Daha bağlandıkları iplerinden kurtulan anne ve oğlu karakola giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri evin çevresinde 9 kilometre boyunca yaptığı kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucu hırsızlığı karı koca olan Muhammed A. ve Hama A.'nın yaptığını tespit etti. Ekipler kısa süre sonra karı koca hırsızları gözaltına aldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Muhammed A. ve Hama A. ile beraber çalıştıklarını düşündükleri 3 kişiyi daha Bağcılar'da yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorguların ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. (ÖFA
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