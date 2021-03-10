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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye’ye hareket eden tabura vatandaşlardan sevgi seli

Suriye’ye hareket eden tabura vatandaşlardan sevgi seli

Vatandaşlardan görüntü

Şili 

-Türk Bayraklarından görüntü
-Askerleri taşıyan araçlardan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Serdarlar Taburu Suriye yolunda ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden geçerek Suriye’ye giden Serdarlar Taburuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Elazığ’dan yola çıkan 300 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) Serdarlar Taburu, Suriye sınır hattına gitti. Askerlerin gideceğini duyan Gölbaşı halkı yol kenarında ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla onları uğurladı. Gölbaşı halkı tarafından büyük bir heyecanla karşılanan ve dualarla uğurlanan Serdarlar Taburundaki askerler de araç camından el salladı.
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