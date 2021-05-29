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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye'ye giden çimento kamyonunda 6 mülteci yakalandı

Suriye'ye giden çimento kamyonunda 6 mülteci yakalandı

Çimento kamyonundan mültecilerin çıkarılması

Mülteci Akalan Gizli Bölme İstihbarat 

-Genel ve detaylar
-Mültecilerin çıkması
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye’ye giden bir çimento kamyonunda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış halde 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giden çimento yüklü bir kamyon şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan kamyonda, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın kabininde 2 ve arka malzeme dolabında 4 olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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