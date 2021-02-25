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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Suriye’ye 28 tır insani yardım gönderildi

Suriye’ye 28 tır insani yardım gönderildi

yardım tırları havadan görüntüler

Ali İl Sivil Toplum İnsani Yardım Terör Örgütü Hayırseverler 

-tırlardaki malzemeler
-vali ile stk temsilcileri malzemelere bakmaları
-yapılan konuşma
-dua

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen 28 tırdan oluşan insani yardım, Şanlıurfa’dan Suriye’nin kuzeyine uğurlandı. Kuveyt’in 60’ıncı Milli Günü dolayısıyla ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan yardım malzemeleri Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzeyine gönderildi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunun bahçesine getirilen 28 tır düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ATAA İnsani Yardım Derneği temsilcileri, Rahmel Alemiye Derneği temsilcileri ile Şanlıurfa’daki yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
ATAA Derneğine ve Rahmel Alemiye Derneği ile bağışlarıyla Suriyeli kardeşlerine destek olan hayırseverlere teşekkür eden Vali Abdullah Erin, Kuveytli hayırseverlerin on yılı aşkın süredir sıkıntı yaşayan Suriyeli kardeşlerine destek olduğunu belirterek, Kuveytlilerin milli kurtuluş günlerini tebrik etti. Törende birer konuşma yapan ATAA İnsani Yardım Derneği ve Rahmel Alemiye Derneği temsilcileri de, hayırseverlerin bağışlarını Suriye’deki mazlumlara ulaştırmaya destek olan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Yapılan konuşmalardan sonra yardım malzemelerini inceleyen Vali Erin ve beraberindekiler, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç’ın yaptığı dualarla tırları Barış Pınarı Bölgesine yolcu etti. ATAA İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Uluslararası Yardım Kuruluşu Rahmel Alemiye Derneğinin Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği malzemeleri taşıyan 28 tır içerisinde 200 ton un, 200 ton yakacak, bin adet soba, 2 bin 300 adet hijyen kolisi, 2 bin 300 adet gıda kolisi ve 2 bin adet battaniye bulunduğu ve yardımların toplam maliyetinin ise 2 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi. Yardım tırları PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Suriye’nin Telabyad ve Resulayn kentlerindeki yardıma muhtaç 14 bin aileye ulaştırılacak.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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