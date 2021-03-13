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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye uyruklu bir şahsa bıçaklı gasp şoku

Suriye uyruklu bir şahsa bıçaklı gasp şoku

Yaralı şahıstan görüntü

İlk Müdahale Hastane Sigara Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polisin şahsı yere oturtması
-Şahsa ilk müdahalenin yapılması
-Şahsın olayı polislere anlatması
-Şahsın ambulansla hastaneye götürülmesi
-Detaylar

( İSTANBUL )-Bacağından bıçaklanan şahıs, kanlar içinde gaspçıların peşinden gitmeye çalıştı İSTANBUL

- Sultangazi’de Suriye uyruklu bir şahıs sokaktan yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından bıçaklanarak gasp edildi. Kanlar içinde gaspçıların peşinden koşarken yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu 22 yaşındaki Mahmut Kattab, ara sokaktan yürüdüğü sırada kimliği belirsiz 3 kişi sigara isteme bahanesiyle yolunu kesti. Şahıslara sigara vermeye çalıştığı sırada Kattab’ın kolunu tutan şüpheliler, daha sonra bıçakla şahsı bacağından yaralayıp cebinden paraları alarak kaçmaya başladı.
Kanlar içinde bir süre gaspçıların peşinden giden Suriyeli şahıs, bir anda olduğu yere oturup yardım bekledi. Yaralı gence bölgede bulunan vatandaşlar yardım ederken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı genç Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çevrede incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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