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- Suriye Sivil Savunma ekiplerinden Türkiye'deki itfaiyecilere videolu destek mesajı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Suriye Sivil Savunma ekiplerinden Türkiye'deki itfaiyecilere videolu destek mesajı

- Suriye Sivil Savunma ekiplerinden Türkiye'deki itfaiyecilere videolu destek mesajı

-Suriyeli itfaiyecilerin video mesajı

( İDLİB ) İDLİB

Orman Yangınları Tedbirler Yangın İtfaiyeciler 


- Suriye Sivil Savunma ekiplerine bağlı itfaiye ekipleri, Türkiye'de çıkan yangınlarla mücadele eden itfaiyecilere videolu destek mesajı yayınladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ederken, Suriye Sivil Savunma ekiplerine bağlı itfaiye ekipleri, Türkiye'deki yangınlarla mücadele eden itfaiyecilere videolu destek mesajı yayınladı. Suriye Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yayınlanan video mesajda Arapça ve Türkçe dillerinde Türkiye'deki orman yangınları ile mücadele eden itfaiyecilere destek verildi.
Mesajda, "Ben bir itfaiyeci olarak ormanın göbeğinde yanan bu alevlerle mücadele etme duygusunu yaşadım biliyorum. Yangın alevlerinin yüksekliği korkutucu oluyor. Şu anda itfaiyecinin tüm derdi can kurtarmak. Bir can kurtarmak için alevlerin üstüne korkusuzca kendisini atar ve günler boyunca yangını söndürene kadar çalışır. Yangın yeniden yanmaması için tedbirlerin alınması da itfaiyecilerin görevidir. Dolayısıyla bu hususlar bir itfaiyeciye sadece bedeni değil zihni bir yük de olur. Bahsettiğim olaylar itfaiyeci olduğum için hepsini yaşadım ve kesinlikle Türkiye'de yangın söndürmeye çalışan kahramanlar da yaşamışlardır. Suriye Sivil Savunmanın itfaiye ekiplerinden biri olarak Türkiye'nin kahraman itfaiyecilerine; yüreklerimiz sizinle ve biz yanınızda duruyoruz ve sizlere destekliyoruz" denildi.
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