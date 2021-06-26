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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırındaki Kilis’te öğrencilerin YKS heyecanı

Suriye sınırındaki Kilis’te öğrencilerin YKS heyecanı

Üniversiteye sınav için gelenler

Sınav Merkezleri Sınav Güvenlik Önlemi Kullar Öğrenciler 

-Genel ve detaylar
-Okul önlerindeki yoğunluktan genel ve detaylar
-Kimliğini unuttuğu için eve kimlik almaya giden öğrenciler
-Yapılan röportajlar

( KİLİS ) - KİLİS

- Suriye sınırında bulunan Kilis’te öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdi. Sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis’te, YKS sınavına girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldiler. Sınava girecek öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı. Gaziantep’ten de YKS sınavı için gelen çok sayıda öğrenci YÖK tarafından daha önce belirlenen Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile diğer okullarda sınava girdiler. Öğrencilerin büyük bölümünün heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler, sınava girerken, velileri de okul dışında beklediler. Her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda Gaziantepli öğrenci YSK sınavına Kilis’te girdi. Okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Bazı öğrenciler son anda sınava girerken, bazıları da kimliklerini evlerinde unuttukları için kimliklerini alıp sınava yetişenler oldu. (MAD-LO-Y)
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