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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Suriye sınırındaki Kilis’te korona vakaları tavan yaptı

Suriye sınırındaki Kilis’te korona vakaları tavan yaptı

Kent merkezinden görüntüle

Bild Gori Yükselen 

-Vatandaşların çarşıda dolaşması
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kırmızı kategoride bulunan Kilis’te korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Son bir ay içerisinde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle kent Kırmızı kategoride bulunuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka yoğunluğunun yüzde 258’e yükseldiği kentin, günlük ortalama vaka sayısı geçen hafta 53’e yükseldi. Bu haftadan itibaren yükselişin devam ettiği bildirildi.
Tüm uyarı ve alınan tedbirlere rağmen Kilis’te yükselen vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.
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