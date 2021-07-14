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Suriye sınırındaki çadırkentte korkutan yangın
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırındaki çadırkentte korkutan yangın

Suriye sınırındaki çadırkentte korkutan yangın

çadırkentten yükselen yoğun dumanlar

Sığınmacı Çatışma Çadırkent Sığınma Yükselen 

-yangını söndürmek için koşuşturanlar
-olay yerine giden itfaiye ekipleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan çadırkette yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan ve daha önce yaklaşık 25 bin sığınmacının barındığı çadırkette yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çadırlara sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ülkelerinde yaşanan iç çatışmalar sonrası Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyeliler için yapılan ve 2018 yılında boşaltılan çadırkette yaklaşık 25 bin kişi kalıyordu. (Şİ-SD-
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