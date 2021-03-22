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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırında yağmur altında fidanlar toprakla buluşturuldu

Suriye sınırında yağmur altında fidanlar toprakla buluşturuldu

Törenden görüntüler

Orman Alanı Milletvekili İstiklal 

-Eski afrın köprüsü
-Yağmur altında fidan edilmesi
-Genel ve detaylar
-Fidan dikiminden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş’ün konuşması

( KİLİS ) - KİLİS

- Kilis’te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Suriye sınırında düzenlenen fidan dikimi yağmur altında yapıldı. Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Suriye sınırında bulunan eski Afrın Köprüsü yakınlarında etkinlik düzenlendi.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, yaptığı konuşmada, Yanan orman ağaçlarının yerine yeni ağaçlar dikildiğini ifade ederek, “Kilis’te geçen yıl 8 orman yağını meydana geldi. Bu yanan ormanların ağaçlarını keserek, sürümünü yaptıktan sonra yeniden ağaçlandırıyoruz. Anayasamızın 139 maddesi gereği ormanlarımız güvence altına alınmıştır. Yanan hiçbir orman alanı, başka bir amaç için kullanılmamaktadır. Kullanılmasına da müsaade edilmemektedir. Yanan ormanlarımızı yeşile döndürme sürecine girilmiştir. Yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır” dedi.
Daha sonra yağmur altında Suriye sınırında bulanan eski Afrın köprüsü yakınlarına protokol üyeleri tarafından fidan dikildi. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ile protokol üyeleri katıldı.
(MAD-LO-Y)
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