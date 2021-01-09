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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırında kısıtlama sessizliği

Suriye sınırında kısıtlama sessizliği

Elbeyli ilçesinden görüntüler

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-Çarşıdan ve sokaklardan görüntüler
-Alışveriş yapan vatandaşlar
-röportajlar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’in Elbeyli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu bildirildi.
Bir dönem Fırat Kalkanı Harekatı'nın üstü halinde bulunan Elbeyli ilçesinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamışına uyuluyor. Yasaktan muaf olan işyerleri açılırken, vatandaşlar yürüme mesafesinde bulunan iş yerlerine gelerek alış verişlerini yapıyor. Büyük ekseriyetle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Elbeyli ilçesinde pandemi kurallarına uyulduğu bildirildi.

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