Suriye şehidi son yolculuğuna uğurlandı

-Şehidin fotoğrafı



( KAHRAMANMARAŞ -1)- Kahramanmaraşlı Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal, dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı- Şehidin 3 ay önce Ayşen Cansu Akdal ile dünya evine girdiği ve çocuklarını olmadığı öğrenildi KAHRAMANMARAŞ



- Suriye’de düzenlenen havan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal (30), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırında şehit düşen Akdal’ın naaşı, Kilis’ten Kahramanmaraş’a getirildi.

Şehit Ahmet Akdal için, Onikişubat İlçesi Abdülhamit Han Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin babası Feramuz ve kardeşleri cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken yetkililer teselli etti. Şehidin 3 ay önce Ayşen Cansu Akdal ile dünya evine girdiği ve çocuklarını olmadığı öğrenildi. İl Müftü yardımcısı tarafından helalliğin alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında ebediyete uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.





loading...