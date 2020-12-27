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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Suriye’nin Suluk bölgesinde yeni sağlık merkezi kuruldu

Suriye’nin Suluk bölgesinde yeni sağlık merkezi kuruldu

açılışı yapan il sağlık müdürü Emre Erkuş ve beraberindekilerin gitmesi

Sağlık Hizmeti Çocuk Hastalıkları Kadın Hastalıkları İl Sağlık Müdürü Kadın Hasta 

-sağlık merkezinden detaylar
-açılış kurdelesinin kesilmesi
-detaylar

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye’nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk beldesinde, halkın ilk basamak sağlık hizmeti alacağı bir merkez hizmete açıldı.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeryüzü Doktorları Derneğinin destekleriyle oluşturulan Suluk 2 Nolu Sağlık Merkezi, Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo ve Tel Abyad Mahalli Meclis üyelerinin katıldığı törenle hizmete sunuldu. Açılış töreninin ardından sağlık merkezini gezen Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ve beraberindekiler, burada görevli doktorlarla sohbet ederek başarılar diledi. Bünyesinde acil servis, dahiliye, cildiye, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve diş polikliniklerinin hizmet vereceği sağlık merkezinde eczane de bulunuyor.Uzun yıllar hiçbir kamu hizmetinden faydalanamayan ve yaklaşık 8 yıl terör örgütlerinin işgali altında kalan belde halkı, sağlık merkezinin açılışının ardından yetkililerin yanına gelerek teşekkür edip, sorun ve taleplerini ilettiler.
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