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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 ölü

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 ölü

- Olay yerinden detaylarSuriye'nin Rasulayn ilçesinde bombalı saldırı: 1 ölüRASULAYN (AA) - Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Haseke ilinin Rasulayn ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.
Kent merkezindeki yerel askeri polis binasının yakınında düzenlenen saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi.Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruluyor.Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.Terör örgütü YPG/PKK düzenlediği terör saldırılarıyla bölgede oluşturulmaya çalışan güven ve istikrar ortamını hedef alıyor. Rasulayn ilçesi, Ekim 2019'da Türkiye'nin başlattığı Barış Pınar Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmişti.

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