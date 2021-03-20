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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

- Patlamanın gerçekleştiği bölgeden detaylar - Söndürme çalışması detaylarıBAB (AA) - Suriye 'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda da hasar meydana geldi.Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Hastane Güvenlik Güçleri Bomba Düzeneği Terör Örgütü Saldırı 

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