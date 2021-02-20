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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de terör saldırısı: 5 yaralı

- Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de terör saldırısı: 5 yaralı

Patlamadan görüntüler

( HALEP ) HALEP

Hastane Terör Saldırısı Terör Örgütü Saldırı Bombalı Araç 


- Suriye’nin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde bir sebze pazarında bombalı araçla yapılan terör saldırısında 5 kişi yaralandı. Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Türkiye sınırında bulunan Sicco köyünde bir sebze pazarına bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.
Bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi yaralanırken, çevredeki evler ve dükkanlarda da ciddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, patlama nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar hastanelere sevk edildi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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