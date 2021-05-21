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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Suriye’nin kuzeyinde rejim ve terör örgütüne protesto

Suriye’nin kuzeyinde rejim ve terör örgütüne protesto

Ellerinde dövizler olan kalabalık

Protesto Tarım Kalaba Alabalık Terör Örgütü 

-Atılan sloganlar
-Eylemden görüntüler
-Röportajlar (arapça)

( ŞANLIURFA )- Yaklaşık 40 gündür rejim ve PKK/YPG terör örgütü tarafından elektrik ile suyu kesilen halk eylem yaptı- Halk rejim ve terör örgütünün elektrik, su ve akaryakıt üzerinden kendilerine baskı kurduğunu söyleyip eylem yaptı ŞANLIURFA

- Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad kentlerinde yüzlerce kişi Cuma namazı sonrası bir araya gelerek elektrik ve sularının kesildiği gerekçesiyle rejimi ve terör örgütünü protesto etti. Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Resulayn ve Telabyad’da Cuma namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce kişi, rejim ve terör örgütüne öfke kustu. Rejim ve PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgeden gelen elektriğin kesildiğini söyleyen Suriyeliler, yürüyüş yaparak kent merkezinde toplandı. Ellerinde dövizler taşıyan halk, rejim ve terör örgütünün elektrik, su ve akaryakıt üzerinden kendilerine baskı kurduğunu söyledi.

Su ve elektrik olmadığı için tarım yapamadıklarını söyleyen halk, rejim ve terör örgütünün zulmüne son verilmesini istedi. Yaklaşık 40 gündür elektrik ve sularının rejim ve PKK/YPG terör örgütü tarafından kesildiğini söyleyen Suriyeliler, Türkiye’den başka kimseleri olmadığını ve bunu ancak Türkiye’nin çözebileceğini belirtti.
Uzun süre Beşar Esad ve PKK/YPG terör örgütü aleyhine sloganlar atan kalabalık, daha sonra sessizce dağıldı.
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