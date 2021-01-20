- Suriye'nin kuzeyinde fırtına ve şiddetli yağış mülteci kamplarını vurdu

-İdlib kırsalındaki çadırlardan detay



( İDLİB ) İDLİB



- Suriye'nin kuzeyinde 4 gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle en az 200 mülteci kampı zarar gördü. Suriye'nin kuzeyinde 4 gündür şiddetli yağış ve fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Sivil savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İdlib ve Halep kırsalında 4 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle 200'den fazla mülteci kampının zarar gördüğü ve 3 binden fazla ailenin etkilendiği belirtildi. Yetkililer, fırtına ve şiddetli yağışın kamplardaki çocukların ve yaşlıların hayatı için büyük tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yağmur ve fırtınanın önümüzdeki saatlerde devam edeceğini belirten yetkililer, İdlib'e bağlı bazı bölgelerde kar yağacağını ifade etti.





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