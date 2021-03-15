- Suriye iç savaşın 10 yıllık acı bilançosu



- Suriye’de iç savaş 10. yılını geride bırakırken, ülkedeki insani krizi devam ediyor. Suriye’de 15 Mart 2011 tarihinde başlayan iç savaş 10’uncu yılını geride bıraktı. Suriye'nin kuzeyi, İdlib ve Halep gibi şehirlerde özgürlük, adalet amacıyla başlayan kitlesel gösteriler kısa sürede iç savaşa dönüştü. Bugün 10’uncu yılını geride bırakan iç savaş Suriye halkının insani krizin artmasına neden oldu. Yarım milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca sivilin evlerini terk ettiği iç savaşta Esad rejimi ve rejimi destekleyen Rus hava uçaklarının saldırılarıyla bir zamanlar sivillerin yaşadığı evlerde enkaza neden oldu. İlk olarak özgürlük ve demokrasi çağrısı yapan halk, zamanla hayatta kalmaya çalıştı. Esad rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk eden siviller, farklı ülkelere sığınırken büyük bir kısmı da kurulan çadır kamplara yerleşti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki durumdan bahsederken "Suriye’de yaşamak bir kabus olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı. “Suriye'deki enkaz boyutunu tam olarak anlamak imkansız. Suriye halkı dünyanın bu yüzyılda en büyük suçlarda şahit olduğu" dedi.





loading...