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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Suriye'den atılan 2 roket Kilis'e düştü

Suriye'den atılan 2 roket Kilis'e düştü

Roketin düştüğü boş alan

Kordon Emniyet Müdürü Polis Oğlan Polis Ekipleri 

- Genel ve detaylar
- Alınan tedbirler
- Güvenlik şeridi
- Çeşitli açılardan görüntüler
- İl emniyet müdürü Mahmut Karabulut’un gelişi
- Genel ve detaylar
- Valinin gelişi
- Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’e, Suriye’den atılan iki roket boş alana düştü. patlamayan roketlerden dolayı ölü yada yaralı olmadığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesindeki boş araziye düştü. İki roketinde boş araziye düştüğü patlamadığı bildirildi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, roketin düştüğü bölgeyi kordon altına alarak kimseyi yaklaştırmadı. Ölen yada yaralanın bulunmadığı bildirildi.
(MAD-LO-Y)
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