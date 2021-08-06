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- Suriye'deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Suriye'deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı

- Suriye'deki orman yangını yerleşim bölgelerine yaklaştı

Yangından görüntüler

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Ormanlık Alanda Yangın 

-Detay

( HAMA ) HAMA

- Suriye'nin orta kesimindeki Hama'nın batı kırsalındaki Masyaf bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı. Suriye'nin orta kesimindeki Hama'nın batı kırsalındaki Masyaf bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle dün geceden bu yana hızla yayılmaya devam eden yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı. Hama Tarım Müdürü Abdel Moneim Sabbagh yaptığı açıklamada, bölgede kuvvetli rüzgarlar, kuru otlar ve yüksek sıcaklık sonucu yangının yayıldığını söyledi.

Sabbagh, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

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