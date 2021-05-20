Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Suriye'de yapılacak devlet başkanlığı seçimleri İstanbul'da protesto edildi

Suriye'de yapılacak devlet başkanlığı seçimleri İstanbul'da protesto edildi

Protestoculardan görüntü

Hastane Protesto Devlet Başkanlığı Basın Açıklaması Polis Ekipleri 

-Basın açıklaması
-Polisin gruba müdahalesi
-Röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Suriye Konsolosluğu önünde bir araya gelen bir grup, 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerini protesto etti. Suriye’de 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan devlet başkanlığı seçimleri öncesi Suriye İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir protesto eylemi gerçekleştirildi.
Suriye Evi Derneği ve Suriye Devrim Konseyi üyesi olan 20-25 kişilik bir grup konsolosluk önüne gelerek seçimlerin hukuksuz olduğu gerekçesiyle bir eylem yaptı. Grup, ellerinde Suriye bayrakları ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı protesto eden dövizlerle slogan attı. Esad’ın bulunduğu dövizler ayaklar altına alındı. Eylemde grup adına basın açıklaması yapan Suriye İslam Meclisi üyesi Saleh Fadel, Suriye'de yapılacak seçimlerin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "1.5 milyon kişiyi öldüren, halkına zulmeden, okulları bombalayan, hastaneleri bombalayan, YPG'ye destek veren, Lazkiye Limanı'nı Ruslara veren bir kişi nasıl olur da Devlet Başkanlığı'na aday olabilir. Bu kişi bir köy bile yönetemez" dedi.
Eyleme Türk vatandaşlığına geçen Suriye'nin ilk kozmonotu Muhammed Ahmed Faris de destek verdi. Basın açıklaması sırasında Esad yanlısı bir kişinin gruba tepkisi üzerine olay yerinde kısa süreliğine tansiyon yükseldi. Durumu fark eden polis ekipleri hemen protestocu gruba müdahale ederek ortamı sakinleştirdi. Protestocu grup bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı. (ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement