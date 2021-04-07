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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye’de TSK unsurlarına havanlı saldırı: 2 şehit

Suriye’de TSK unsurlarına havanlı saldırı: 2 şehit

Şehitleri getiren zırhlı ambulanslar

Şehit Uzman Çavuş Gesi Terör Örgütü Saldırı 

-Genel ve detaylar
-Morg önünde toplananlar
-Zırhlı araçlar
-Askerler
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye’nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırıda 2 uzman çavuş şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu. Şehitlerin naaşı zırhlı askeri ambulansla alınarak Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal’ın naaşları, memleketleri Kahramanmaraş ile Bursa’ya uğurlanması için Gaziantep Havalimanına gönderilecek. Hastaneye 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Gökay Muştu ile çok sayıda komutanın geldiği öğrenildi. Terör örgütü hedefleri vuruluyor Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi.
Yoğun bombardımanın sürdüğü kaydedildi.
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