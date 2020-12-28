- Suriye’de terör örgütü PKK/YPG yandaşları ABD devriyesini taşladı

- Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Suriye'nin Haseke kentinde devriye gezen ABD askeri araçlarını taşladı. Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Suriye'nin Haseke kenti kırsalında bulunan Turbah Sebih-Al-Qahtaniyah yolunda devriye görevi yapan ABD askeri araçlarını taşladı. ABD ve Rusya’nın kendilerini sattıklarını savunan terör örgütü yandaşları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı askeri operasyon nedeniyle 2 gün önce de Ayn İsa beldesindeki Rus üssünü taşlamıştı.
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