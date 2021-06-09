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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Suriye'de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

- Suriye'de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

- Hastaneyi güvenlik altına alan Rus askerlerinden detaylar

Hastane Mayın Patlaması Helikopter Trol 

-- Helikopterlerin patlama noktasını kontrolünden

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilindeki Darbeşiye kasabasında Rusya’ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 1 Rus askeri hayatını kaybetti, 3 Rus asker yaralandı. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Haseke ilindeki Darbeşiye kasabasında Rusya’ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı. Türk ve Rus askerlerinin devriye noktalarından biri olan kasabada yaşanan patlamada 1 Rus askeri hayatının kaybetti, 3 Rus askeri de yaralandı. Mayın patlaması Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanırken, hastaneye kaldırılan yaralı Rus askerlerinin durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı askerlerin bulunduğu hastanede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Rus helikopterleri patlamanın yaşandığı bölgeyi havadan kontrol etti.
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