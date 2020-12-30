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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

- Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

olayın meydana geldiği bölgeden detay

( DEYR EZ ZUR ) DEYR EZ ZUR

Bild Saldırı 


- Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde bir otobüse gerçekleştirilen saldırı sonucu 25 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının yerel saatle 16.00'de Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen olayı üstlenen olmadı.
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