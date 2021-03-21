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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Suriye’de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7’ye yükseldi

- Suriye’de hastaneye düzenlenen saldırıda ölü sayısı 7’ye yükseldi

kullanılmaz hale gele hastane

( HALEP ) HALEP

Hastane Sağlık Personeli Rejim Saldırı 


- Suriye’de Esad rejimi tarafından hastaneye düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralı sayısı 20’ye yükseldi. Suriye’de Esad rejimi, Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye topçu saldırısı düzenledi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, 5’i sağlık personeli toplam 20 kişi yaralandı. Hastanede büyük hasar meydana gelirken kentte yaşayan siviller, hastanenin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi.
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