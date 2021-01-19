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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette büyük yangın

- Suriye’de ham petrol taşımacılığı yapan şirkette büyük yangın

-Petrol şirketindeki yangından görüntüler

( ŞAM ) ŞAM

Petrol Yangına Müdahale Trol 


- Suriye'nin Humus kentinde bulunan ve ham petrol taşımacılığı yapan şirkette petrol tankerinin patlaması sonucu yangın çıktı. Suriye'nin Humus kentinde bulunan ve ham petrol taşımacılığı yapan şirkette petrol tankeri patladı. Patlama sonrası bölgede yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yangın sırasında art arda patlama sesleri duyuldu. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Yangının çıktığı şirket, Suriye Gaz Dağıtım Şirketi'nin yanında yer alırken, yetkililer patlamanın kaza mı yoksa sabotaj mı olduğunu anlamak için soruşturma başlattı.
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