Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Suriye’de halk iç savaşın 10. yılında rejimi protesto etti

- Suriye’de halk iç savaşın 10. yılında rejimi protesto etti

Protestodan detay

İç Savaş Protesto Rejim Saldırı Irak 

- Sokaklara dökülen halk

( AZEZ ) AZEZ

- Suriye'nin Azez kentinde halk, Suriye iç savaşının 10. yıl dönümünde düzenledikleri eylemle Esad rejimini protesto etti. Azez kentinde Suriye iç savaşının 10. yıl dönümünde halk, Esad rejimine karşı protesto gösterisi düzenledi.
Kent merkezinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
Suriye bayrağı taşıyan halk, ülkenin Esad rejimi tarafından yönetilmesini istemediklerini dile getirdi. Halk, Esad rejimi ve terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybederken, Suriyelilerin defalarca yerinden edildiğini de vurguladı. Gösterilere katılan Samer Abu Muhammad, “Esad rejimi çekilene kadar protestoya devam edeceğiz. Bütün Suriye’de rejimi protesto edeceğiz” dedi.
Genç bir Suriyeli de, “Suriye’nin çeşitli bölgelerinden geldik. Şam, Humus herkes burada, Suriye özgür olacak” ifadesini kullandı. Çocuklarıyla protestoya katılan bir baba, ”Protestolarımızda modern ve demokratik bir Suriye istediğimizi vurguluyoruz. Esad rejimindeki tutkulu gençlerimizin serbest bırakılmasını da istiyoruz. Esad’ın olmadığı bir Suriye’ye çok ihtiyacımız var. Esad rejimi tarafından düzenlenen herhangi bir seçimi reddediyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement