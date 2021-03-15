- Suriye’de halk iç savaşın 10. yılında rejimi protesto etti

- Sokaklara dökülen halk



( AZEZ ) AZEZ



- Suriye'nin Azez kentinde halk, Suriye iç savaşının 10. yıl dönümünde düzenledikleri eylemle Esad rejimini protesto etti. Azez kentinde Suriye iç savaşının 10. yıl dönümünde halk, Esad rejimine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Kent merkezinde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Suriye bayrağı taşıyan halk, ülkenin Esad rejimi tarafından yönetilmesini istemediklerini dile getirdi. Halk, Esad rejimi ve terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybederken, Suriyelilerin defalarca yerinden edildiğini de vurguladı. Gösterilere katılan Samer Abu Muhammad, “Esad rejimi çekilene kadar protestoya devam edeceğiz. Bütün Suriye’de rejimi protesto edeceğiz” dedi.

Genç bir Suriyeli de, “Suriye’nin çeşitli bölgelerinden geldik. Şam, Humus herkes burada, Suriye özgür olacak” ifadesini kullandı. Çocuklarıyla protestoya katılan bir baba, ”Protestolarımızda modern ve demokratik bir Suriye istediğimizi vurguluyoruz. Esad rejimindeki tutkulu gençlerimizin serbest bırakılmasını da istiyoruz. Esad’ın olmadığı bir Suriye’ye çok ihtiyacımız var. Esad rejimi tarafından düzenlenen herhangi bir seçimi reddediyoruz” dedi.





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