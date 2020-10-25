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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Suriye’de Fransa’yı protesto eden sivillere PKK/YPG’li teröristler ateş açtı: 2 yaralı

- Suriye’de Fransa’yı protesto eden sivillere PKK/YPG’li teröristler ateş açtı: 2 yaralı

-PKK/YPG’li teröristlerin sivillere ateş açtığı anlar

( DEYR EZ ZUR ) DEYR EZ ZUR

Protesto Karikatür Teröristler Saldırı 


- Suriye’nin Deyr Ez Zor kentinde Fransa’yı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto eden halka PKK/YPG’li teröristler tarafından ateş açılması sonucu 2 sivil yaralandı. Fransa'da Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içeren karikatürlerin binaların dış cephelerine asılmasının ardından Müslümanların Fransa’ya karşı tepkileri devam ediyor. Suriye’nin Deyr Ez Zor kentinin kırsalında yer alan Granij kasabasında halk Fransa'nın küstah hareketlerini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etti. Göstericiler, Fransız askerlerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu. Protestolar sırasında bölgeye gelen PKK/YPG’li teröristler protestocuların üzerine uzun namlulu silahlar ile ateş açtı. Teröristlerin saldırısında 2 sivil yaralandı.
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