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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Suriye’de çocuklar tüm zorluklara rağmen okula gitmeye devam ediyor - Suriye'de çocukların zorlu okul yolculuğu

- Suriye’de çocuklar tüm zorluklara rağmen okula gitmeye devam ediyor - Suriye'de çocukların zorlu okul yolculuğu

Okula çamur içinde yürüyerek giden çocuklar

Kullar 

-Kamyon kasasına binen çocuklar
-Detaylar

( İDLİB ) - Suriye’de çocuklar tüm zorluklara rağmen okula gitmeye devam ediyor- Suriye'de çocukların zorlu okul yolculuğu İDLİB

- Suriye’de savaştan en çok etkilenen çocuklar, tüm zorlu koşullara rağmen okullarına gitmekten vazgeçmedi. Suriye'de yaşanan savaş en çok çocukları etkiledi. Ancak çocuklar yine de her türlü olumsuzluğa rağmen okullarına gitmeye çalışıyor. Yaşanan onca olumsuzluk, imkansızlık Suriye'de yaşayan çocukları okullarına gitmekten vazgeçiremedi. Türkiye'nin yaptığı yardımlar sayesinde Suriye’de bir çok okul yeniden çocuklara hizmet vermeye başladı.
Çocuklar ise okullarına kavuşmak için her gün kilometrelerce yolu çamurun içerisinde yürümek zorunda kalıyor. Şanslı olanlar ise aynı yöne giden bir kamyonetin kasasına doluşarak okullarına gitmeye çalışıyor. Ancak hiç bir çocuk bu zorluklardan dolayı çok sevdikleri okullarından vazgeçmiyor.
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