- Suriye’de Bombalı Saldırı: 2 Yaralı

- Suriye’de Milli Ordu mensubu Abu Khaled al-Homsi’nin aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu al-Homsi ve oğlu yaralandı. Suriye’nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Soran kasabasında, 3. Kolordu'daki Levant Cephesi'ne bağlı Milli Ordu mensubu Abu Khaled al-Homsi’nni aracına yerleştirilen bomba patladı. Patlama sonucu al-Homsi ile oğlu yaralanırken, araç alev alev yandı.
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