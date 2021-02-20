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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü

- Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü

Patlamadan görüntüler

( DEYR EZ ZUR ) DEYR EZ ZUR

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- Suriye'nin Deyr Ez Zur şehrinde bir pazar yerinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Suriye'nin Deyr Ez Zur doğu kırsalındaki Basira kasabasında bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun bulunduğu ve yaralıların bazılarının durumunun ciddi olduğu aktarıldı.
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