- Suriye’de Bomba Yüklü Araç Patladı: 4 Ölü

- Suriye’de bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde kurulan bir pazarda gerçekleştirilen patlamada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sahra hastanelerinde tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışmaları ise hala devam ediyor.
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