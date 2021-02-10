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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Suriye'de 8 metrelik kuyuya düşen 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

- Suriye'de 8 metrelik kuyuya düşen 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

- Küçük çocuk için başlatılan kurtarma çalışmalarından görüntü, detay.

( EL BAB ) EL BAB

Hastane Küçük Kız Kız Çocuğu Sivil Savunma 


- Suriye'nin El Bab kentinde kuyuya düşen 5 yaşındaki kız çocuğu, sivil savunma ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Suriye'nin El Bab kentinde 5 yaşındaki bir kız çocuğu, yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çocuğun kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi geldi. Ekiplerin arama-kurtarma çalışması sonucunda küçük kız düştüğü kuyudan kurtarıldı. Küçük kız, tedbir amaçlı El Bab'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.
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