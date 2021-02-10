- Suriye'de 8 metrelik kuyuya düşen 5 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı



- Suriye'nin El Bab kentinde kuyuya düşen 5 yaşındaki kız çocuğu, sivil savunma ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Suriye'nin El Bab kentinde 5 yaşındaki bir kız çocuğu, yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çocuğun kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi geldi. Ekiplerin arama-kurtarma çalışması sonucunda küçük kız düştüğü kuyudan kurtarıldı. Küçük kız, tedbir amaçlı El Bab'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.



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